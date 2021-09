Roma, 18 set. (askanews) – Dopo oltre due anni dall’incendio di Notre-Dame de Paris, sono terminati i lavori di messa in sicurezza della basilica francese: ripulite le due cappelle colpite, sistemato il transetto, rimosso l’organo. Ora al via i lavori di restauro per riaprire la Basilica nell’aprile 2024.