Tra il 22 e il 23 maggio l'Asl Napoli 1 ha organizzato una notte bianca dove i cittadini tra i 30 e i 39 anni potranno prenotarsi per il vaccino.

Una vera e propria notte bianca dove qualunque cittadino tra i 30 e i 39 anni potrà prenotarsi per ricevere il vaccino anti Covid. È l’ultima idea organizzata dall’Asl Napoli 1 per indurre il maggior numero di persone possibile a vaccinarsi contro il coronavirus approfittando delle ottomila dosi attualmente disponibili.

La notte bianca del vaccino si svolgera dalle ore 21 del prossimo sabato 22 maggio e andrà avanti fino alle 7 del mattino di domenica 23 maggio.

Notte bianca dei vaccini a Napoli: chi ne ha diritto e come prenotare

La notte bianca sarà organizzata in due diversi siti di somministrazione. Il primo è l’hangar dell’aeroporto di Capodichino, dove verranno inoculate le 4.560 dosi del vaccino AstraZeneca, mentre il secondo sarà la mostra d’Oltremare di Fuorigrotta, dove verranno invece somministrate le 3.840 dosi di Johnson & Johnson.

Per poter partecipare all’iniziativa dell’Asl Napoli 1 Centro è necessario prenotarsi sulla piattaforma regionale, dove sarà possibile scegliere in anticipo l’hub vaccinale che si preferisce nonché l’orario in cui si vorrà ricevere la propria dose del vaccino. Secondo i primi sondaggi tra la popolazione partenopea l’iniziativa avrebbe già riscosso un netto successo considerando che le vaccinazioni andranno avanti anche in piena notte.

Notte bianca dei vaccini a Napoli: le iniziative nelle altre province campane

La notte bianca di Napoli non è però l’unica iniziativa di questo tipo organizzata all’interno della Regione Campania. La Asl di Caserta ha ad esempio già organizzato diversi AstraDay e ModernaDay, ai quali si aggiungerà presto anche uno Pfizer Weekend dove gli over 40 della provincia potranno vaccinarsi contro il Covid.

Nel territorio dell’Asl Napoli 2 Nord invece era stato allestito un evento in cui i cittadini tra i 50 e i 79 anni potevano accedere al vaccino anti Covid senza prenotazione.

Notte bianca dei vaccini a Napoli: altre dosi in arrivo nella regione

L’iniziativa della Asl Napoli 1 Centro arriva dopo che nelle ultime ore sono giunte in Campania oltre 200mila dosi che consentiranno una consistente accelerazione della campagna vaccinale. A queste si aggiungono inoltre le 24mila dosi di vaccino Moderna che arriveranno come previsto nella giornata di venerdì 21 maggio.