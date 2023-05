Notte dei Musei a Roma, l'Accademia Musumeci Greco apre le porte della sala d'armi

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Sabato 13 maggio l'Accademia d'Armi Musumeci Greco apre le porte dalle 20 a mezzanotte per la Notte Europea dei Musei: "siete tutti invitati a venire ad assistere alla nostra serata nell'unica Casa Museo al mondo in cui si pratichi una disciplina sport...

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Sabato 13 maggio l'Accademia d'Armi Musumeci Greco apre le porte dalle 20 a mezzanotte per la Notte Europea dei Musei: "siete tutti invitati a venire ad assistere alla nostra serata nell'unica Casa Museo al mondo in cui si pratichi una disciplina sportiva". Lo scrive Renzo Musumeci Greco, a capo della storica sala d'armi in pieno centro di Roma al Pantheon, che come di consueto lascia visitare gli storici locali in occasione dell'iniziativa romana.

"Ci sarà la possibilità di visitare la Sala d'Armi mentre i nostri Campioni Paralimpici si esibiranno in spettacolari assalti di scherma -scrive nell'invito Musumeci Greco-; ascolterete letture di emozionanti brani storici dedicati alla figura del fondatore dell'Accademia, il garibaldino Salvatore Greco dei Chiaramonte, da parte di noti nomi del Mondo dello Spettacolo 'chiamati alle armi' per l'occasione. Fra gli invitati sono previsti: Ruben e Mariano Rigillo, Carlo Verdone, Mario Martone, Vittorio Storaro, Stefano Fresi, Mauro Mercatali, Massimiliano Pazzaglia, Leonardo e Cristian Mini, Mirella Bordoni, Lucio Saviani, Pasquale Panella, Pino Quartullo, Augusto e Toni Fornari, Andrea Miccoli e tanti altri. Infine, potrete perdervi nelle suggestive atmosfere della sala mentre una giovanissima attrice, Simona Flavio, intonerà brani risorgimentali e l'aria Va' pensiero dal Nabucco verdiano".