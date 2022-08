Notte della Taranta, Bersani: Ho sempre aspettato l’invito

Melpignano (Lecce), 26 ago. (askanews) – “Ho sempre aspettato questo invito e in 25 anni non era mai arrivato, sono felice che sia arrivato quest’anno che c’è un Maestro Concertatore che stimo molto e poi ci sono dei colleghi che hanno dei colori diversi ma li stimo tantissimo” ha detto Samuele Bersani a margine della in conferenza stampa del Concertone della Notte della Taranta.

Samuele Bersani, poi ha scherzato sul brano che proporrà domani sera al Concertone, “Ho un’ansia tremenda, porterò il brano ‘Lu Ruciu de lu mare’, che è considerato un manifesto della musica popolare, parla di un amore difficile e contorto.

Non poteva essere altrimenti nel mio caso, da sempre racconto questo tipo di amore nei miei brani”.