Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, almeno 11 morti

Kiev, 8 mar. (askanews) – Una notte di intensi bombardamenti russi sull’Ucraina. Mentre la diplomazia continua a cercare una via per la pace le forze russe hanno colpiti in particolare la regione di Donetsk. Il bilancio delle vittime degli attacchi russi sulla città ucraina orientale di Dobropillia è salito ad almeno 11 morti e 30 feriti.

Mosca inoltre riferisce di aver abbattuto 31 droni ucraini lanciati su 4 regioni russe, tra le quali Leningrado. Nonostante questo la Casa Bianca e’ ancora convinta che Putin voglia la pace. Donald Trump però ha sospeso “temporaneamente” tutti gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina. Secondo un alto funzionario della Casa Bianca che ha annunciato la decisione del presidente nella tarda serata di ieri, gli aiuti non riprenderanno finché il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non dimostrerà che l’Ucraina è impegnata nei negoziati di pace con la Russia.