Notte di proteste in tutta la Francia per l'"assedio dei trattori"

Parigi, 30 gen. (askanews) – Notte di protesta, in Francia, per l”assedio dei trattori”; gli agricoltori francesi hanno creato blocchi stradali con i trattori nei pressi dei principali nodi stradali francesi – nelle immagini, l’autostrada A16 nei pressi del casello Beauvais-Nord, a Beauvais e Saint-Andre-de-Cubzac, vicino a Bordeaux – più di una settimana dopo l’inizio delle proteste contro il governo di Gabriel Attal, in uno stallo crescente sulle condizioni di lavoro. In risposta il governo francese ha disposto il dispiegamento di oltre 15mila gendarmi e agenti di polizia per motivi di sicurezza e impedire il blocco delle città, in particolare la capitale, Parigi.

Nelle ultime settimane, si sono susseguite diverse proteste in Francia, Paese tra i principali produttori agricoli d’Europa, da parte di agricoltori in collera per i redditi, la burocrazia e le politiche ambientali che, dicono, minano la loro capacità di competere con altri Paesi.