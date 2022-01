Novak Djokovic è stato escluso ufficialmente dagli Australian Open. Al suo posto giocherà un tennista italiano, Salvatore Caruso.

Novak Djokovic escluso dagli Australian Open: chi giocherà al suo posto

Novak Djokovic non potrà giocare agli Australian Open. La Corte federale ha bocciato il suo secondo ricorso, dando ragione al governo australiano.

A questo punto il tabellone del torneo cambia inevitabilmente, con il suo nome cancellato. Il posto del campione in carica verrà preso da un giocatore italiano, ovvero Salvatore Caruso. I legali di Novak Djokovic non tenteranno un ulteriore ricorso contro il provvedimento della Corte federale, che ha confermato l’espulsione e il ban per 3 anni del giocatore. L’italiano Caruso rientra in gioco a sorpresa. Attualmente occupa la 150esima posizione ATP.

Novak Djokovic escluso dagli Australian Open: giocherà Salvatore Caruso

Salvatore Caruso, 29enne di Avola, è stato ripescato, dopo aver perso all’ultimo turno delle qualificazioni contro il giapponese Taro Daniel. Il regolamento prevede che in caso di forfait, dopo l’emissione dell’order of play, ovvero dell’orario di gioco, a subentrare sono i giocatori sorteggiati tra i migliori tra quelli eliminati. Se l’esclusione di Djokovic fosse arrivata prima della pubblicazione degli orari, il suo posto sarebbe stato preso dal russo Rublev.

Novak Djokovic escluso dagli Australian Open: dieci italiani

Con la presenza di Salvatore Caruso il numero di giocatori azzurri sale a 10. Oltre a lui ci sono Fognini, Mager, Musetti, Travaglia, Cecchinato, Seppi, Sinner e Berrettini. Per Caruso si tratta di una grande occasione, arrivata in seguito all’esclusione di Djokovic.