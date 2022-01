Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista, chiedendo la cancellazione del suo visto.

Novak Djokivic sarà ufficialmente espulso dall’Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso presentato dal famoso tennista, decidendo all’unanimità di cancellare il suo visto. Per questo motivo lo sportivo non potrà essere presente agli Australian Open.

Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia: respinto il ricorso

Novak Djokovic non potrà partecipare agli Australian Open. La decisione è diventata ufficiale e il tennista sarà espulso dall’Australia. La Corte federale, infatti, ha deciso di respingere il ricorso del famoso tennista, decidendo all’unanimità per la cancellazione del suo visto. Djokovic ha perso l’appello contro la decisione del ministro dell’Immigrazione Hawke e oltre a dover lasciare immediatamente l’Australia, sarà condannato anche a pagare le spese processuali.

Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia: la conferma di tre giudici

Novak Djokovic non potrà giocare agli Australian Open. La sua battaglia per riuscire a partecipare all’evento sportivo è terminata. La Corte federale ha respinto l’appello contro l’ordine di espulsione dal Paese nei suoi confronti. Tre giudici hanno confermato la decisione presa dal ministro dell’Immigrazione, di annullare il visto del tennista per motivi di interesse pubblico.

Djokovic dovrà rimanere in stato di fermo a Melbourne fino alla sua espulsione. Di solito un ordine di espulsione include anche un divieto di tre anni di ritorno in Australia.

Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia: confermata la motivazione

La motivazione con cui il ministro dell’Immigrazione aveva deciso di annullare il visto del tennista, che non è vaccinato contro il Covid, è stata confermata. La sua presenza sul territorio australiano, secondo il ministro, potrebbe essere un rischio per la salute e il “buon ordine” e “potrebbe essere controproducente per gli sforzi di vaccinazione da parte di altri in Australia“.

Novak Djokovic sarà espulso dall’Australia: “Sono deluso”

“Sono estremamente deluso. Non posso rimanere in Australia e partecipare all’Australian Open. Rispetto la decisione della corte, collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza dal paese” ha commentato Novak Djokovic, pronto a lasciare l’Australia.