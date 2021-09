Novara, bimba di 4 anni cade dal balcone mentre gioca: è grave

Una bimba di 4 anni si è arrampicata sul parapetto ed è caduta dal balcone mentre stava giocando. Le sue condizioni sono gravi.

Una bimba di 4 anni si è arrampicata sul parapetto ed è caduta dal balcone mentre stava giocando. Le sue condizioni sono gravi. I primi a soccorrerla sono stati i familiari, aiutati dai vicini di casa.

Una bambina di soli 4 anni è caduta dal balcone mentre giocava nella casa di famiglia a Novara. Il terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 settembre, in un condominio di edilizia popolare di viale Volta, dove la piccola vive con la sua famiglia. L’allarme è partito subito, per cui la bambina è stata soccorsa in modo tempestivo. I sanitari del 118 sono arrivati poco dopo la telefonata di emergenza e hanno stabilizzato la piccola, che è stata trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Novara, dove è stata ricoverata.

Dopo tutti gli accertamenti clinici, i medici hanno giudicato gravi le condizioni della bambina. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabiniri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai militari dell’arma, sembra che la bambina stesse giocando sul balcone dell’appartamento della sua famiglia, al primo piano del palazzo, quando è precipitata.

La piccola si sarebbe arrampicata sul parapetto che delimita il balcone, senza che nessuno se ne accorgesse. Alla fine la bambina è scivolata ed è caduta nel vuoto.

La bambina è scivolata ed è caduta dal balcone, precipitando da un’altezza di sei metri. La piccola è finita violentemente sul marciapiede. I primi a soccorrerla sono stati i suoi familiari, che si trovavano in casa, aiutati dai vicini.

Hanno aspettato l’arrivo del 118, che ha stabilizzato la bambina e l’ha trasportata d’urgenza, in codice rosso, in ospedale. La bambina di 4 anni ha riportato delle lesioni molto gravi, ma la prognosi al momento rimane riservata.