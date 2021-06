Novara: Bressa, 'preoccupa pericolosa e sinistra tensione'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Il lavoro è il diritto ad avere diritti e il diritto alla vita è il più importante di tutti. E’ del tutto inaccettabile che una persona impegnata per il loro rispetto, che manifesta contro lo sfruttamento e per il lavoro, possa perdere la vita in questo modo.

E’ una vicenda gravissima, un atto di una violenza inaudita contro un principio democratico e una prerogativa costituzionale. Le autorità preposte accertino quanto prima le responsabilità, la politica si faccia carico delle problematiche di tutti quei settori dove sta montando una pericolosa e sinistra tensione". Lo afferma il senatore Gianclaudio Bressa, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle Condizioni di lavoro in Italia.