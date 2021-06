Novara Dance Experience 2021, si celebrano danza e Carla Fracci

Roma, 17 giu. (askanews) – Va in scena, dal 23 al 27 giugno, al Teatro Coccia di Novara, il Festival Internazionale Novara Dance Experience, che giunge dopo la sospensione del 2020 per l’emergenza sanitaria, alla terza edizione che vuole essere quella della ripartenza; un monito positivo per tutto un settore dimenticato. Un grido e un canto per celebrare la danza e la sua regina indiscussa, Carla Fracci che non è mai mancata, neanche nei momenti di difficoltà.

Il progetto, nato dalla volontà dell’Associazione Dance Hall di promuovere e diffondere la cultura della danza e dell arte coreica, porterà ancora una volta a Novara i grandi nomi della danza nazionali e internazionali.

Cinque giornate intense con concorsi, masterclass e Gran Galà finale. I concorsi si terranno il 23 e il 24 giugno con una distinzione tra danza classica, danza moderna e danza contemporanea.