Il ragazzino è caduto durante una passeggiata in montagna: è morto dopo essere stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara.

Non ce l’ha fatta il ragazzino originario di Caronno Pertusella (Varese) caduto durante una gita in montagna sopra Salecchio e Case Francoli, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il 12enne è morto dopo essere stato ricoverato presso l’ospedale Maggiore di Novara.

La notizia della dipartita è stata diffusa in data 29 agosto, mentre l’incidente risale allo scorso 20 agosto. Dopo la violenta caduta il bambino è stato ritrovato con diverse contusioni ed escoriazioni sul corpo.

Morto 12enne caduto in montagna: il Rione San Grato vicino ai genitori

È stata la famiglia del 12enne a diffondere la notizia della sua morte. I parenti e gli amici si sono stretti ai genitori del bambino in questo momento di dolore.

Il Rione San Grato ha scritto su Facebook di volersi unire “al dolore della nostra Capitana Nicoletta e del marito Stefano per la scomparsa del piccolo Paolo. Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori”.

Caduto in una scarpata

Una passeggiata in montagna rivelatasi fatale per il ragazzino quando, all’improvviso, è caduto in una scarpata. I soccorsi sono stati immediati, precipitandosi sul luogo dell’incidente con un elisoccorso. Come informa FanPage il 12enne era cosciente e lamentava dolori alla testa e alla schiena.

Ricoverato in Terapia intensiva, le cure dei medici non sono state sufficienti a salvargli la vita.