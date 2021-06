Roma, 18 giu. (Adnkronos) – "Provo davvero profondo dolore per la morte del sindacalista Adil Belakhdim. Non si può morire così, manifestando per i propri diritti costituzionalmente garantiti. A nome del gruppo deputati Pd esprimo ai familiari e ai colleghi di Adil il nostro più sincero cordoglio".

Lo scrive su twitter la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani.