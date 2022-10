A Novara si è aperta una voragine in strada ed è crollata una parte di un cavalcavia.

A Novara si è aperta una voragine in strada ed è crollata una parte di un cavalcavia. La voragine ha coinvolto un’auto che viaggiava in direzione Trecate. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi.

Novara, si apre una voragine in strada: crolla parte di un cavalcavia

Momenti di grande paura a Novara. Una parte del cavalcavia XXV Aprile, che collega il centro della città con la statale per Milano, è crollata intorno alle 7:30 di questa mattina, domenica 9 ottobre 2022. Una grande voragine si è aperta improvvisamente sulla carreggiata sinistra in uscita, coinvolgendo un’automobile che stava viaggiando in direzione Trecate. Secondo le prime informazioni riportate, non ci sarebbero fortunatamente dei feriti gravi, ma solo qualche contusione per la persona che stava guidando la vettura.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, per mettere l’area in sicurezza.

Le immagini

Tramite il profilo Facebook Trecate online abbiamo a disposizione le prime immagini dell’accaduto, dove è possibile notare l’auto rimasta intrappolata fra la carreggiata e il guard rail.