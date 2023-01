Home > Askanews > Nove palestinesi morti in un raid israeliano nel campo di Jenin Nove palestinesi morti in un raid israeliano nel campo di Jenin

Jenin, 26 gen. (askanews) – Nove palestinesi sono morti in un raid israeliano nel campo di Jenin, in Cisgiordania. Per Israele l’operazione, di cui ha diffuso queste immagini dal punto di vista dei militari intervenuti, è stata una azione di anti terrorismo contro attivisti islamisti con cui è stato poi ingaggiato uno scontro a fuoco all’interno del campo. Dall’altra parte, il ministero della Salute palestinese ha segnalato anche 20 feriti, di cui 4 gravi, e fra le vittime “una signora anziana”, secondo quanto riferito da France Presse. Secondo l’autorità palestinese, inoltre, i soldati israeliani avrebbero deliberatamente lanciato gas lacrimogeni dentro il reparto pediatrico di un ospedale, episodio che Tel Aviv smentisce. È il bilancio più sanguinoso registrato in una unica operazione militare israeliana in Cisgiordania dal 2005 ad oggi.

