Noventa15, quindici anni dell'Outlet a Noventa di Piave

Noventa di Piave, 15 dic. (askanews) – A distanza di quindici anni dalla sua apertura il Designer Outlet di Noventa di Piave presenta un bilancio d’attività, attraverso la ricerca condotta nella collaborazione con Prometeia sull’impatto del centro sull’economia locale.

Le informazioni emerse dallo studio di Prometeia evidenziano quanto l’Outlet abbia un impatto positivo sul territorio circostante, di questo ci ha parlato Daniela Bricola, General Manager del Noventa di Piave Designer Outlet:

“Sicuramente i dati più rilevanti sono quelli legati all’impatto economico nel suo complesso e che mostrano quanto Noventa di Piave e Desgner Outlet in 15 anni di storia abbia conquistato il suo posto nell’economia di un territorio molto florido. Ci sono i dati sull’occupazione che sono altrettanto e ancora più importanti, e poi quelli relativi al turismo”.

Sei turisti su cento presenti in Veneto visitano l’Outlet, e di questi la percentuale di internazionali è significativa e contribuisce al 40% del fatturato totale. Forte la presenza di turisti provenienti da paesi limitrofi come Slovenia e Croazia tuttavia in crescita l’a usso anche da Germania, Austria e Regno Unito. Nell’occasione è stata presentata anche la previsione di chiusura per l’anno 2023 nella quale si registra un afflusso di 3.6 milioni di persone e una previsione di crescita del 12% rispetto al 2022.

Alla luce degli ottimi risultati raggiunti fino ad oggi abbiamo chiesto sempre a Daniela Bricola, General Manager del Noventa di Piave Designer Outlet, quali sono sono i valori da inseguire nello sviluppo futuro:

“Noventa di Piave e Designer Outlet ha investito molto nella sostenibilità sia dal punto di vista strutturale, attraverso iniziative quali l’installazione di pannelli fotovoltaici, buone pratiche nella raccolta delle acque reflue e raccolta rifiuti. Andiamo in questa direzione aggiungendo altri due elementi che sono da sempre stati molto importanti, ossia la crescita sostenibile del nostro business per il futuro e alle nostre comunità. Parliamo di comunità interna dei nostri punti vendita ma anche comunità esterna”.

Il Designer Outlet di Noventa di Piave è un polo di riferimento per lo shopping fisico del 50% dei consumatori secondo le analisi dell’osservatorio “Fashion Inside” di McArthurGlen, multinazionale proprietaria del centro.