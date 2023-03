Cambia Forza Italia: Fascina guida la virata meloniana

Cambiamenti in casa Forza Italia, per seguire meglio le decisioni di Giorgia Meloni e allontanare i non graditi

Gli equilibri politici sono come le zolle della terra: in continuo movimento, anche se non sempre ce ne accorgiamo. Dopo tensioni passate tra il partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia, e quello di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, che in questo momento si trova al primo posto ai sondaggi, anche se in leggero calo, qualcosa sembra star cambiando.

Forza Italia, la svolta meloniana

Pare che Forza Italia sia pronto alla svolta che lo porterebbe più vicino che mai a Fratelli d’Italia. Meno bastoni tra le ruote, più persone che piacciono sia al Cavaliere che alla Premier. Un cambio di guarda interna, deciso da Silvio in persona e diretto sul campo da Marta Fascina, sua compagna e quasi moglie. Alcune poltrone cadranno, alcuni personaggi verranno lentamente messi da parte e ostracizzati, altri ancora si troveranno sotto i riflettori.

Forza Italia, le ultime notizie

Queste notizie arrivano a Repubblica da una fonte misteriosa, un senatore di Forza Italia che sente di essere stato messo da parte. Silvio Berlusconi, attraverso Marta Fascina, avrebbe convocato un vertice ad Arcore per decidere il futuro del suo partito. Le indicazioni sono chiare: si va in direzione meloniana. Dopotutto la premier, o almeno così si mormora, per la linea governista avrebbe già agito di comune accordo con Pier Silvio e Marina, figli del Cavaliere.