Novità in vista per Arisa e Vito Coppola: andranno presto a convivere?

Arisa e Vito Coppola appaiono più innamorati che mai. I due che si erano conosciuti a Ballando con le Stelle potrebbero essere pronti alla convivenza.

Galeotto fu Ballando con le Stelle potremmo dire. Eh già, perché per Arisa e Vito Coppola che si sono conosciuti proprio nella trasmissione condotta da Milly Carlucci sembra che tutto vada per il meglio. Per i due potrebbero esserci belle novità in vista.

Stando a quanto riporta il settimanale “Di Più”, la coppia starebbe pianificando la convivenza. Del resto i post pubblicati sui social ci raccontano molto su questo amore che finalmente sarebbe sbocciato.

Arisa e Vito Coppola pronti alla convivenza?

La coppia avrebbe qualche tempo fa fatto le presentazioni di rito in famiglia. La voglia di stabilità da parte della cantante è tanta e i due starebbero cercando una sistemazione. Arisa e Vito infatti si starebbero dividendo tra Milano, Napoli ed Eboli.

Il passo successivo parrebbe però essere prossimo. Per avere altre notizie su di loro potremmo dunque non attendere poi molto.

Arisa: “Non sono una da strategie”

Qualche settimana fa, la cantante in un’esclusiva rilasciata a “Il Corriere della Sera” aveva fatto il punto sulla storia con Vito Coppola. Alla domanda se stessero insieme ha risposto: “È proprio questo il problema: che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza è molto difficile.

Lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente. Ma io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto… La vita è breve”.