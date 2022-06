Novità per i turisti diretti a Berlino nell’estate-autunno 2022

Roma, 8 giu. (askanews) – Tante le novità per i turisti italiani diretti a Berlino nell’estate-autunno 2022: dall’Opening del memoriale dell’Unificazione (il 3 ottobre) al neonato museo Futurium (ingresso libero), in continua evoluzione, o il Museo del Samurai, inaugurato a maggio 2022. Oltre ovviamente all’Humboldt Forum, il nuovo mega-polo culturale che ha aperto in forma virtuale nel dicembre 2020. E poi ci sono diversi importanti eventi che si terranno nella capitale tedesca prossimamente: la Berlin Marathon, il 23-25 settembre 2022, gli Special Olympics World Games dal 17 al 25 giugno 2023 e la finale di Uefa Euro 2024 all’Olympiastadion fra due anni a luglio.

“Il visitatore italiano a Berlino si troverà tanti posti nuovi, tra questi l’Humboldt Forum, un polo culturale con tre musei in oltre 30.000 mq, di cultura, di gastronomia, ma anche di spazio all’aria aperta per vedere l’isola dei Musei, dalla terrazza che c’è all’Humboldt forum”, ha spiegato Carlo Carbone, market & media relations manager di Visit Berlin a margine di un evento per la stampa a Roma.

“Per gli italiani che vengono con i bambini, abbiamo un nuovo museo, il museo ebraico Anoha, solo per i bambini, a metà tra imparare e giocare con l’Antico testamento, e poi Futurium, un museo con un’esposizione sul futuro”, ha aggiunto.

“Sarà un’estate piena di eventi, musica e cultura all’aria aperta, e la maratona più grande del mondo a Berlino a settembre, poi i Giochi olimpici speciali a livelli nazionali e l’anno prossimo a livello internazionale. E per gli amanti di calcio nel 2024 abbiamo l’Uefa Euro in Germania e la finale è confermata all’Olympiastadium a Berlino!”.

