Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono convolati a nozze. La cerimonia si è tenuta al Duomo di Carrara: ecco i look degli sposi.

Nel pomeriggio di martedì 13 luglio, il calciatore Federico Bernardeschi e la sua compagna Veronica Ciardi si sono sposati presso il Duomo di Carrara. Nel corso della cerimonia, i due neosposi hanno sfoggiato look estremamente eleganti e singolari.

Nozze Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la scelta della chiesa

A circa 48 ore dalla vittoria contro l’Inghilterra che ha portato l’Italia a conquistare la coppa degli Europei, il centrocampista e attaccante della nazionale azzurra Federico Bernardeschi ha festeggiato un nuovo, importante evento della sua vita, sposando la sua compagna Veronica Ciardi, nella giornata di martedì 13 luglio.

La cerimonia è stata organizzata presso il Duomo di Carrara, città natale di Federico Bernardeschi.

Nel momento in cui il calciatore della nazionale ha raggiunto la chiesa, è stato accolto da una folla di persone e di esponenti del mondo della stampa.

Nozze Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: le auto degli sposi

Il centrocampista e attaccante Federico Bernardeschi ha raggiunto il Duomo di Carrara con una macchina insolita, ossia un fuoristrada a bordo del quale viaggiavano anche suoi amici e parenti.

La moglie Veronica Ciardi, invece, si è recata presso la chiesa a bordo di un maggiolino, così come indicato dal cerimoniale.

La sposa, in realtà, aveva preceduto l’arrivo dello sposo che è arrivato alla cerimonia con circa quaranta minuti di ritardo. In questo contesto, la donna ha deciso di allontanarsi nuovamente dal Duomo e attendere l’arrivo del compagno.

Nozze Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: i look del matrimonio

Veronica Ciardi, 36 anni, ha attraversato la navata del Duomo di Carrara indossando un abito da sposa bianco, dal taglio classico.

Il look scelto da Federico Bernardeschi, 27 anni, invece, è apparso notevolmente più eccentrico.

Il calciatore della nazionale azzurra, infatti, ha scelto di indossare un abito grigio con una giacca dal risvolto bianco, abbinata a un paio di pantaloni grigi, a una t-shirt e a un paio di scarpe bianche con rifiniture grigie. Per i capelli, Bernardeschi ha riconfermato l’hairstyle ossigenato.

Infine, per quanto riguarda il ricevimento, la festa in onore dei neosposi è stata organizzata nello stabilimento balneare che Federico Bernardeschi ha comprato sulla costa di Carrara, noto come Il Principe della Fossa Maestra.