Nubifragio a Milano e provincia: alberi caduti e tetti scoperchiati

Milano, 25 lug. (askanews) – Queste sono le strade di Milano il giorno dopo i nubifragi che hanno colpito la città e larga parte della provincia, dove c’è stata anche una vittima. In città rami spezzati sui marciapiedi, alberi caduti in mezzo alle strade e sulle macchine.

Disagi e danni si sono registrati in diverse zone della città, dal centro alla Darsena, Piazza Buonarroti. Ci sono stati problemi al trasporto pubblico principalmente in superficie a causa dei detriti in strada e dei blackout; la metro è regolarmente in servizio nonostante qualche allagamento per cui è stato necessario chiudere delle uscite.

A San Vittore, dove gli agenti di polizia penitenziaria sono dovuti intervenire per liberare l’ingresso carraio del carcere, ostruito da un grosso platano.