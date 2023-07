Milano, 25 lug. (askanews) – Queste immagini arrivano da Corso Concordia e Viale Premuda a Milano dove il nubifragio nella notte ha provocato diversi danni. Vento forte e pioggia hanno fatto volare detriti e oggetti in un cantiere M4 in Corso Concordia mentre alcuni alberi secolari si sono abbattuti sulle rotaie del tram in Viale Premuda, facendo chiudere parzialmente al traffico la strada.