Sono giorni di pioggia a Milano, dove il fiume Seveso è esondato con conseguenti disagi alla popolazione come sottopassi allagati e mezzi di trasporto in tilt.

Nubifragio a Milano, esondato il Seveso

In tre ore a Milano sono scesi 60 millimetri di pioggia, specialmente nel settore nord-ovest della città.

Il violento nubifragio ha causato diversi disagi come sottopassi allagati da metri di acqua e tram deviati ma soprattutto, l’esondazione del fiume Seveso. Anche gli altri corsi d’acqua sono sotto osservazione.

Il Seveso è esondato tecnicamente solo per alcuni minuti, poi i livelli sono rientrati ma sono comunque al limite. Le forti precipitazioni che per ora non accennano a dare tregua ai milanesi, potrebbero portare a una nuova piena, con la possibilità di ulteriori allagamenti in frazioni già molto provate.

Sottopassi allagati per il nubifragio a Milano

La Protezione Civile è impegnata sul posto per mettere in sicurezza le zone più colpite, come il sottopasso Negrotto che presenta attualmente 2 metri di acqua.

Le idrovore sono a lavoro in questo posto ma anche negli altri sottopassi inagibili di via Silla e via Gogne. Anche i vigili del fuoco sono impegnati in tutta la città, ad esempio in via Fabio Filzi un albero è caduto sulla linea del tram.

I feriti a causa del nubifragio a Milano

Le forze dell’ordine hanno confermato che al momento non si registrano feriti gravi, l’unico episodio da segnalare è quello relativo a una signora in difficoltà a Pogliano Milanese.

Rimasta bloccata all’interno della sua auto, è stata soccorsa dai pompieri, che in poche ore hanno effettuato una trentina di interventi.