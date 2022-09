Nubifragio nelle Marche, Protezione Civile: 7 morti e 3 dispersi

Milano, 16 set. (askanews) – Strade come fiumi in piena, auto trascinate via e distrutte; immagini impressionanti dalle Marche colpite nella notte da precipitazioni eccezionali nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino, in particolare nella zona di Senigallia. Secondo la Protezione civile ci sono sette morti e tre dispersi tra cui un bambino di otto anni, la mamma è stata salvata dai vigili del fuoco a Castelleone (Ancona).

Particolarmente grave la situazione nel paese di Cantiano, invaso dal fango.

Nella zona in poche ore è caduta la stessa quantità di pioggia che normalmente si registra in un anno. A Senigallia è esondato il fiume Misa, salvate decine di persone rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi. Strade chiuse, 150 gli interventi di soccorso.