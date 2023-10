Nucleare: Bonelli, 'Salvini uomo barzelletta, venga a spiegare che vuole centrale a Milano'

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Salvini, l'uomo barzelletta, oggi ne ha sparata un'altra: vuole costruire una centrale nucleare a Milano. Bene, lo sfido a fare un confronto pubblico con me in piazza Duomo a spiegare che vuole la centrale a Milano e dove prenderà i soldi per finanz...

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Salvini, l'uomo barzelletta, oggi ne ha sparata un'altra: vuole costruire una centrale nucleare a Milano. Bene, lo sfido a fare un confronto pubblico con me in piazza Duomo a spiegare che vuole la centrale a Milano e dove prenderà i soldi per finanziare la realizzazione delle centrali e io spiegherò perché quello che lui dice sul nucleare, e non solo, è una barzelletta". Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

"Come con il Ponte sullo Stretto – prosegue -, il ministro dei Trasporti ci dà anche le date dei lavori per realizzare la centrale, dichiarando che potrebbero partire dal 2024 ed entrare in funzione nel 2032. Mi chiedo cosa abbia fatto male l’Italia per meritarsi una disgrazia del genere. Vorrei ricordare a Salvini che i francesi, che sono all'avanguardia dal punto di vista della tecnologia nucleare, a Flamanville hanno iniziato a costruire una centrale nucleare terza generazione plus nel 2006 e dopo 17 anni i lavori non sono ancora terminati. In più i costi da 3.7 miliardi di euro sono lievitati a 20 mld. Il livello di inaffidabilità di Salvini, colui che in pochi anni è passato dal 'no al ponte' al sì è imbarazzante. Questo governo, che adesso spinge sul nucleare, ci dica chi pagherà la realizzazione di queste centrali, considerando che 1 GW di energia costa intorno a 11 miliardi euro di euro. Salvini dica agli italiani dove prenderà i soldi e perché ha sanato gli 8 miliardi di euro di extraprofitti dalle società energetiche. La verità è che questo governo vuole depredare le tasche degli italiani, come sta accadendo con il gas, perché vuole finanziare il programma di realizzazione di centrali nucleari, che sarà drammaticamente insostenibile dal punto di vista economico".

"Salvini, che a Genova nel 2020 scambiava i pannelli fotovoltaici per ‘pannelli a metano’ dica la verità: questo governo non vuole le rinnovabili perché sole e vento sono fonti energetiche gratuite", conclude Bonelli.