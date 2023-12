Nucleare: Calenda a Bonelli, 'nostra posizione non di destra, leggi nostre proposte'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "La nostra non è la posizione della destra, caro Bonelli. Noi vogliamo fare le centrali nucleari della generazione esistente, non quelle portatili tipo frullatore di ventiquattresima generazione come Pichetto. Se vai sul sito di Azione trovi una presentazione ...

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "La nostra non è la posizione della destra, caro Bonelli. Noi vogliamo fare le centrali nucleari della generazione esistente, non quelle portatili tipo frullatore di ventiquattresima generazione come Pichetto. Se vai sul sito di Azione trovi una presentazione con i costi dei vari scenari. Nucleare + rinnovabili e rinnovabili e basta. Trovi anche impatti su sicurezza, consumo del suolo e stoccaggio delle scorie". Così Carlo Calenda replica via twitter a Angelo Bonelli secondo cui "Azione ha le stesse posizioni della destra su un tema importante come la politica energetica. Calenda spieghi dove prenderà i soldi per finanziare il costosissimo nucleare, perché i mld di euro non sono margherite che sbocciano a primavera".