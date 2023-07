Nucleare: Cattaneo, 'Fi in prima linea per rilanciarne utilizzo'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Dopo la mozione in favore del nucleare, di cui sono stato primo firmatario, Forza Italia prosegue il suo impegno per far sì che il nostro Paese possa fare affidamento su una fonte energetica imprescindibile per raggiungere l'obiettivo europeo della decarbonizzazione al 2050". Lo dichiara il deputato e vice coordinatore nazionale di Forza Italia Alessandro Cattaneo a margine del convegno 'Nucleare in Italia: scenari e prospettive' organizzato dal gruppo di Forza Italia a Montecitorio.

"L'iniziativa di oggi – prosegue – ha offerto un importante momento di confronto tra i principali attori coinvolti nel processo di transizione energetica per individuare le strategie da mettere in campo affinché l’Italia possa tornare a dotarsi dell'energia prodotta dall’atomo. Solo partendo da un quadro rigorosamente scientifico potremo superare quelle paure e quei pregiudizi che per troppi anni hanno penalizzato il ricorso al nucleare, indispensabile affinché il Paese possa arrivare alla sicurezza e all'indipendenza in ambito energetico". "Bene l'impegno in questo senso del governo. Una soluzione che è condivisa anche dai player principali con cui si lavora in sinergia, come testimonia la presenza quest'oggi di Claudio Descalzi e Roberto Cingolani", conclude Cattaneo.