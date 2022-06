Roma, 25 giu. (Adnkronos) – Su un eventuale ritorno al nucleare "non si conoscono tutte le ricadute sul piano pratico, ragioniamo sulla ricerca, valutiamo, quando avremo tutti i dati ci ragioneremo". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, parlando in collegamento con il convegno dei Giovani imprenditori in corso a Rapallo.