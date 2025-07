Nucleare, Graditi (ENEA): "Serve un mix energetico"

Roma, 25 lug. (askanews) – “Oggi non abbiamo una soluzione unica e quindi serve un mix energetico. In questo contesto il nucleare è indubbiamente un’opportunità. Parliamo di una tecnologia carbon free, programmabile, affidabile, che svolge il ruolo di stabilizzatore sistemico della rete e contribuisce allo sviluppo delle rinnovabili. È inoltre una tecnologia che è in grado di garantire maggiore stabilità e sicurezza della rete, quindi eventualmente garantire anche una condizione di maggiore resilienza” così Giorgio Graditi, direttore generale di ENEA, intervenuto all’evento Connact Energy dal titolo “Energia: le politiche UE per rilanciare la competitività industriale e ridurre i costi per le famiglie” insieme al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, alle principali aziende italiane del settore dell’energia quali A2A, Edison, Enel, Snam e Terna, a Joaquim Nunes De Almeida, direttore presso la Commissione Europea, responsabile della divisione “Mobilità e industrie ad alta intensità energetica” nella Direzione Generale per il Mercato Interno, l’Industria, l’Imprenditoria e le PMI (DG GROW) e a Yolanda Garcia Mezquita, Capo Unità Relazioni con gli Stati membri e le Comunità energetiche (DG ENER).

Connact Energy, organizzato da Connact in collaborazione con il Parlamento europeo e la Commissione europea, ha rappresentato un momento di approfondimento sulle politiche energetiche dell’Unione europea e sul ruolo dell’energia nelle politiche industriali. Al centro del confronto, la transizione ecologica, il rafforzamento delle infrastrutture energetiche, anche in relazione alla proposta del Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue, l’integrazione delle fonti rinnovabili, la competitività del settore energetico europeo e il consolidamento della sua autonomia.