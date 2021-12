Nucleare: Grillo, 'è fuori da corsa per salvare pianeta'** (2)

(Adnkronos) – Per Grillo, il libro di Reinders "presenta fatti e argomenti che dimostrano come l’energia da fusione nucleare non sarà tecnicamente fattibile in tempo per soddisfare l’urgente bisogno mondiale di energia neutrale dal punto di vista climatico. L’autore descrive i 70 anni di storia della fusione nucleare; i vani tentativi di costruire un reattore a fusione nucleare che genera energia, e mostra che anche nello scenario più ottimistico la fusione nucleare, nonostante le affermazioni dei suoi sostenitori, non sarà in grado di dare un contributo significativo al mix energetico di questo secolo, qualunque sia il risultato di Iter", rimarca il cofondatore del Movimento.