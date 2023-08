Nucleare: Mazzetti (Fi), 'Italia può tornare protagonista, riattivare ricerca e percorsi accademici'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) - "Il nucleare è il presente e il futuro: lo dimostrano i nuovi e incoraggianti progetti come gli small modular reactor. È, insieme alle rinnovabili, l'unica fonte per centrare un doppio obiettivo: autosufficienza energetica (un reattore copre oltre ...

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Il nucleare è il presente e il futuro: lo dimostrano i nuovi e incoraggianti progetti come gli small modular reactor. È, insieme alle rinnovabili, l'unica fonte per centrare un doppio obiettivo: autosufficienza energetica (un reattore copre oltre 8000 ore all'anno) e decarbonizzazione. Come ha spiegato l'ad di Ansaldo nucleare, Riccardo Casale, infatti, rinnovabili e nucleare sono complementari, mentre il gas rimane una risorsa-ponte per il momento: è sbagliato contrapporre, unire è la soluzione. Insomma, il nucleare una fonte affidabile, sicura e nel lungo periodo ricompensa gli investimenti". A dirlo Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e componente della commissione Ambiente.

"L'Italia deve tornare ad avere un ruolo di primo piano nel settore dell'energia nucleare anche perché abbiamo a disposizione imprese, scienziati, serbatoi di competenze di prim'ordine per ora poco sfruttate", prosegue la deputata forzista che poi propone di "riattivare un sistema virtuoso intorno al nucleare, che negli anni sì è ridimensionato troppo a causa della perdurante politica dei no ideologici". "Ora tutto è cambiato con il governo di centrodestra: non ci sono più barriere fintamente ambientaliste e ideologiche. Tuttavia, occorre un lavoro preparatorio: fare sistema tra ricerca, università, impresa e investire sulla ricerca accademica affinché ci possano essere tecnici e ricercatori a disposizione", conclude Mazzetti.