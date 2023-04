Nucleare: Meloni, 'nessuna preclusione, dibattito aperto, tecnologia è mezzo non fine'**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Il nostro approccio, a differenza di quello ideologizzato di altri, è su questo fronte assolutamente laico, aperto e attento solo ai risultati pratici e ai dati oggettivi. Per esempio, non abbiamo nessuna preclusione sul nucleare, dove l’Italia è...

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Il nostro approccio, a differenza di quello ideologizzato di altri, è su questo fronte assolutamente laico, aperto e attento solo ai risultati pratici e ai dati oggettivi. Per esempio, non abbiamo nessuna preclusione sul nucleare, dove l’Italia è sempre stata all’avanguardia, prima sulla fissione e ora sulla fusione. Il dibattito è un cantiere aperto, dove la tecnologia non è il fine, ma il mezzo che possiamo usare a favore di una società più equa e sviluppata. Noi guardiamo avanti, come diceva Albert Einstein, ‘non mi preoccupo mai del futuro, arriva sempre abbastanza presto’”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Il Foglio'.