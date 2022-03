Roma, 11 mar. (Adnkronos) – "Solo degli ignoranti, per essere molto generosi, potevano strumentalizzare così l’anniversario di Fukushima. I 15.000 morti sono stati frutto dello tsunami non di un incidente nucleare…". Lo scrive sui social il presidente Ettore Rosato relativamente al tweet sull'anniversario di Fukushima del M5S in cui è stata attribuita la morte di 15.000 persone al nucleare invece che allo tsunami.