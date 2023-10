Nucleare: Squeri (Fi), 'no a resistenze anacronistiche su centrali'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – "Accogliamo con favore il fatto che il sindaco di Milano Beppe Sala si dichiari non ‘ideologicamente contrario’ al nucleare. Ci auguriamo che il prossimo passo sia il superamento di quelle resistenze alle centrali che sono ormai anacronistiche, superate dai progressi tecnologici che rendono il nucleare più che sicuro e sostenibile". Lo dichiara il deputato e responsabile del dipartimento energia di Forza Italia, Luca Squeri.

"Le ‘vie d’equilibrio’ che il primo cittadino milanese invoca nel rilancio del nucleare in Italia sono esattamente il criterio che il centrodestra ha fissato come metodo di lavoro – continua -. Abbiamo già messo in campo le prime misure per far sì che il nucleare possa offrire anche al nostro Paese un apporto fondamentale sul piano energetico". "L’esercizio della cautela è senz’altro salutare in un cammino così complesso, ma di certo ciò non può essere un alibi per il ‘non fare’”, conclude Squeri.