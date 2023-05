"Nuda", esce il videoclip del nuovo singolo di Alex Britti

Roma, 30 mag. (askanews) – Esce il videoclip ufficiale di Nuda, il nuovo singolo di Alex Britti, uscito per Believe che insieme a Tutti come te è già disponibile sulle piattaforme digitali. Nel video, diretto da Marcello Iappelli, Britti ci porta con sé in studio di registrazione, dove ha realmente registrato il brano. Con lui non solo la sua amata chitarra ma anche gli strumenti che hanno accompagnato la sua formazione di artista come batteria, basso, tastiere e sequenze in una dissolvenza continua che trasmette la sua versatilità e abilità come polistrumentista.

Il flusso di immagini è scandito dal ritmo degli strumenti che amplificano il suono dando vita a un pop psichedelico. Nuda è un rhythm and blues declinato al pop che ci riporta alle sonorità blues e jazz delle origini di Britti. “Non vedo l’ora di tornare a suonare in tour, emozionare il pubblico e farlo cantare a squarciagola”, racconta Alex Britti. “Per questo ho pensato ai nuovi live come a una specie di ‘Best of’ con tanti momenti diversi, da quelli più rock a quelli più blues. E come ogni festa che si rispetti saremo in tanti sul palco: la mia inseparabile chitarra, la batteria, il basso, le tastiere e le sequenze e il mio magico coro al femminile”.