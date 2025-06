NUMA torna con il nuovo singolo "Tu mi fai impazzire"

Roma, 24 giu. (askanews) – E’ uscito il 17 giugno 2025, distribuito da Renovatio Distribution e prodotto da Palmer House Production, il nuovo brano di Numa, “Tu mi fai impazzire”, pronto a far ballare e sognare. Una scarica di energia, passione e ritmo tropicale. “Tu mi fai impazzire” racconta il vortice emotivo di una storia sensuale e coinvolgente, dove il desiderio, la complicità e un pizzico di ironia si mescolano a una sana follia positiva.

Come in un film dal lieto fine, due amanti si lasciano trasportare da una notte inaspettata fino a sfrecciare via insieme, in sella a una moto, verso l’orizzonte più bello. Nato sotto il sole di Miami, il brano fonde sonorità dance e latine con chitarre elettriche, basso e percussioni suonate dal vivo, intrecciate a una produzione elettronica incalzante e moderna. Il risultato è un singolo dal respiro internazionale, con un testo che alterna l’italiano a suggestioni in inglese.