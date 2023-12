"Nun se scherza co' l'amore", la sfida musicale dell'attore Laganà

Roma, 11 dic. (askanews) – Una nuova sfida per Rodolfo Laganà, stavolta musicale. Nove canzoni racchiuse nell’album ‘Nun se scherza co’ l’amore’, con la produzione di Marco Rinalduzzi e la distribuzione di Altafonte. Un disco nato con l’obiettivo di sdrammatizzare in qualche modo la realtà caotica (e, a volte, insopportabile) di oggi, all’insegna di quell’ironia e quella simpatia che, da sempre, contraddistingono la carriera dell’attore romano nato dalla scuola di Gigi Proietti. Si parla d’amore nell’inedito ‘Famose ‘n giretto’ e nel pezzo che dà il nome all’intera opera; c’è l’avventurosa ‘Una notte all’Ikea’; un doppio omaggio a Roma in ‘Di tutti e di nessuno’ e ‘Addio addio’; si canta la nevrosi dei tempi moderni in ‘Fermo restando’ e ‘Che me ne frega a me’; c’è l’autobiografica ‘Nudo proprietario’ e infine c’è la denuncia di ‘Carozzella romana’.

Uno di questi è un “fantastico coro” diretto da Marco, composto da Massimo Ghini, Massimo Wertmuller, Giampiero Ingrassia, Gege’ Telesforo, Stefano Palatresi, Carlotta e Sagitta Proietti, mio figlio Filippo, Paola Tiziana Cruciani, Federica Di Stefano, Sandra Collodel, Cristiana Laura Andreani, Serena Caporale, Maurizio Pepe, Alessandro Filindeu e Stefano Reali. “Mi hanno fatto un bel regalo e credo sia venuto fuori un bel quadretto familiare. Nei video dei brani abbiamo ricreato lo stile di ‘We Are The World'”.

Un disco che è anche un regalo per Laganà, che, proprio quest’anno, festeggia 40 anni dal suo debutto cinematografico: era il 1983 quando esordì sul grande schermo con un film di Lina Wertmuller e uno di Sergio Corbucci, rispettivamente ‘Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada’ (con Ugo Tognazzi protagonista) e ‘Sing Sing’ (con Adriano Celentano).