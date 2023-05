Nuoro, finisce fuori strada e si ribalta: soccorsa una donna

Forse perde aderenza con l'asfalto a causa del manto umido e finisce fuori strada: l'auto e si ribalta e per lei è servito un ricovero ospedaliero

Ancora sinistri stradali in Sardegna e tragedia sfiorata in provincia di Nuoro, dove una donna finisce fuori strada e si ribalta e viene soccorsa dai team del 115 che le evitano una fine orribile. Da quanto si apprende dai media isolani violento incidente stradale si è verificato sulla 131 Dcn nei pressi del bivio di Orani.

Nuoro, finisce fuori strada e si ribalta

I media spiegano infatti che un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata sulla 131 Dcn vicino al bivio di Orani. Secondo quanto si apprende la vittima, conducente del veicolo che si era ribaltato forse a causa della scarsa aderenza all’asfalto, è stata soccorsa dai vigili del fuoco del comando di Nuoro. Gli uomini del 115 sono giunti a razzo sul posto dopo la segnalazione degli altri automobilisti ed hanno provveduto ad operare con celerità.

La manovra di soccorso dei Vigili del fuoco

Come? Estraendo la vittima dall’abitacolo capovolto ed accartocciato del veicolo e provvedendo a stretto giro di posta ad affidarla personale del 118 che nel frattempo aveva raggiunto con celerità il luogo dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto la donna è stata trasferita all’ospedale San Francesco di Nuoro. Dal canto loro gli uomini del 115 intervenuti al bivio hanno provveduto a mettere la macchina in sicurezza. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della territoriale in forza alla locale stazione che si sono occupati di verbalizzazioni e rilievi del caso.