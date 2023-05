Tragedia della strada in Sardegna, dove in provincia di Nuoro un furgone esce fuori strada e dove purtroppo poco dopo i soccorsi è morto un 30enne. L’incidente fatale è avvenuto poco prima delle 17,30 in direzione Abbasanta al chilometro 30 della 131 Dcn. Secondo quanto si apprende dai media isolani un furgoncino cassonato con a bordo tre persone è uscito di strada. Le testate che hanno dato la notizia ipotizzano che il mezzo abbia perso aderenza a causa dell’asfalto bagnato ma dovranno essere i rilievi delle forze di polizia a stabilirlo con certezza.

Furgone fuori strada, morto un 30enne

Quello che si sa è che il furgone ha iniziato a sbandare poco prima del bivio per Orotelli, andando a sbattere contro il terrapieno che corre lungo la Statale. Le informazioni date sul dramma parlando del mezzo che si sarebbe ribaltato con il conducente, un trentenne della provincia di Oristano, che purtroppo è stato violentemente sbalzato fuori dall’abitacolo dopo l’impatto. E la sua caduta sarebbe terminata su una pietra.

I soccorsi e il decesso in ambulanza

I soccorritori del 118 sono arrivati a razzo ed hanno dovuto rianimare il ferito grave. In pochi minuti il 30enne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, in codice rosso, dove purtroppo, in base ad un secondo lancia de L’Unione Sarda, poco dopo è spirato ancora lungo il tragitto per il nosocomio. Nel corso dell’intervento di medici e vigili del fuoco, la carreggiata è stata chiusa al traffico dalla Polizia stradale di Nuoro e poco dopo le 18.15 è stata riaperta una corsia.