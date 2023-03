Nuoro, Giorgio Pittalis ucciso per un "ritardo" nella riparazione di un furgone: funerale fissato l'8 marzo

Nuoro, Giorgio Pittalis ucciso per un "ritardo" nella riparazione di un furgo...

Nuoro, Giorgio Pittalis ucciso per un "ritardo" nella riparazione di un furgo...

È stato ucciso in seguito ad una lite con il fratello. Bitti saluterà Giorgio Pittalis nella giornata dell'8 marzo.

La vita di Giorgio Pittalis è stata spezzata a 61 anni in seguito ad una violenta lite con il fratello minore Giuseppe, quest’ultimo reo confesso dell’uccisione dell’uomo. Stando a quanto si apprende, la comunità di Bitti si riunirà per salutare l’allevatore 61enne nella giornata di mercoledì 8 marzo. Le esequie verranno svolte nella mattinata presso il Santuario del miracolo.

Nuoro Giorgio Pittalis: l’esito dell’esame del medico legale

Il corpo della vittima, in seguito all’uccisione, è stato sottoposto all’esame autoptico che è stato eseguito dal medico legale Matteo Nioi. Stando a quanto emerge dall’autopsia, il 61enne è stato colpito da non meno di cinque martellate. Il fratello Giuseppe si trova detenuto presso il carcere di Badu ‘e Carros. Nella giornata di lunedì 6 marzo è stato sentito dal Gip di Nuoro, Mauro Pusceddu. Ha inoltre confermato la ricostruzione dei fatti già fornita alle forze dell’ordine.

La vicenda

I due fratelli stavano mungendo le pecore quando ad un certo punto la vittima avrebbe ripreso il fratello perché non si stava “impegnando a riparare” il furgone. Un disagio non da poco che aveva portato i due da qualche tempo a chiedere un passaggio a qualche amico per potersi recare al lavoro. La lite è poi degenerata: Giorgio ha poi spinto Giuseppe. Quest’ultimo ha trovato vicino a lui un martello, quindi lo ha preso e ha colpito il fratello con violenza.