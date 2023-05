Nuoro, tre gravi incidenti stradali nel giro di poche ore: ecco i dettagli

Tre gravi incidenti stradali si sono consumati a Nuoro, tra sabato 13 e domenica 14 maggio 2023. Il bilancio complessivo è di quattro feriti. Ecco tutti i dettagli.

Incidente stradale a Nuoro, auto si ribalta: donna trasferita in ospedale in codice rosso

Due gravi incidenti stradali si sono consumati a Nuoro nella giornata di sabato 13 maggio 2023 e a distanza di poche ore l’uno dall’altro.

Il primo incidente si è consumato intorno alle ore 13.20 ed in prossimità del cavalcavia che conduce alla 131 Dcn, qui una donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Panda, ribaltandosi con la stessa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto la conducente dall’abitacolo. La donna è stata poi trasferita in codice rosso all’Ospedale San Francesco di Nuoro.

Incidente stradale a Nuoro, auto finisce fuori strada: due feriti

Un secondo incidente si è consumato invece nel pomeriggio di sabato 13 maggio 2023 e più precisamente intorno alle ore 16.30, questa volta al km 21,500 della SS 131, qui una coppia di coniugi è finita fuori strada col veicolo, probabilmente a causa dell’asfalto viscido.

Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i coniugi dall’abitacolo ed in seguito gli stessi sono stati trasferiti all’Ospedale di Nuoro.

Incidente sulla provinciale 58 Nuoro-Orgosolo: un ferito

Infine, un terzo incidente stradale si è consumato nella mattinata di domenica 14 maggio 2023 e più precisamente sulla provinciale 58 Nuoro-Orgosolo, qui il conducente di una Fiat Punto è finito fuori strada e si è ribaltato più volte con il suo mezzo all’altezza del chilometro 10.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente da ciò che è rimasto dell’auto e i sanitari del 118. L’uomo è stato trasferito all’Ospedale San Francesco.

A causa di un importante sversamento di carburante la strada interessata dall’incidente, è stata temporaneamente chiusa al traffico, per consentire le operazioni di messa in sicurezza della stessa.