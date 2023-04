Giuseppe Doa, nel 2016 uccise i suoi nipoti per questioni di eredità. Oggi, a 90 anni, torna in carcere. Deve scontare ancora 29 anni e 4 giorni.

Nuoro, zio uccise i nipoti: a 90 anni torna in carcere

Nel 2016 uccise i due nipoti per una questione di eredità, ad Arzana, in provincia di Nuoro. Per questo Giuseppe Doa, che ora ha 90 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Costa Rei, dove era sottoposto all’obbligo di dimora. Deve scontare ancora 29 anni e 4 giorni di carcere. L’anziano aveva fatto ricorso in Cassazione, poi respinto. Le vittime erano Roberto e Andrea Caddori, due fratelli di 43 e 45 anni. L’uomo aveva sparato ed era scappato, ma era stato catturato. I militari hanno eseguito nei suoi confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello di Cagliari in riforma di una precedente sentenza del 2020 della Corte di Assise del capoluogo sardo. I carabinieri hanno prelevato l’anziano a casa per portarlo in carcere. Si tratta di uno dei detenuti più vecchi in Italia.

Lite e omicidio per questioni di eredità

Il 10 agosto 2016 Giuseppe Doa litigò con i due nipoti, con cui doveva chiarire delle questioni legate all’eredità. Doa era convinto che la sorella Maria volesse intestare alcuni sui beni alla badante, sorella delle vittime. La lite sfociò presto in tragedia. I tre uomini si scontrarono nelle strade di Arzana e l’anziano li ha uccisi a colpi di pistola. I suoi legali hanno sempre insistito sull’eccesso di legittima difesa, sostenendo che l’anziano, temendo di essere sopraffatto dai nipoti più giovani, avrebbe usato l’arma per difendersi. Ora presenteranno appello contro il nuovo arresto.