Manassas (Virginia), 9 ago. (askanews) – Nuotare come una sirenetta diventa realtà. In Virginia si tiene MerMagic, la più grande convention per sirenette: le nuotatrici indossano una vera e propria coda con tanto di pinna incorporata. In questo modo ci si sente all’interno di una favola.

Tutto accade in piscina, si possono fare foto e video ricordo: non ci sono solo sirenette ma anche qualche tritone.

“È davvero per tutti, perchè non è necessario nuotare per essere una sirena e neppure avere una coda.

C’è una leggenda su diversi tipi di sirena in quasi tutte le società, da quando le storie vengono registrate, questo significa che non c’è un modo sbagliato di essere una sirena” spiega Morgana Alba – fondatrice di MerMagic.

Ci sono concorsi per Miss Marmaid e olimpiadi per sirenette.

Questo non è sicuramente un hobby economico, la coda può costare tra i due e i tre mila dollari. Nuotare come Ariel

non è per niente facile.