Nuoto: Assoluti, super Pilato nelle batterie dei 100 rana, ok Ceccon nei 100 dorso

Riccione, 29 nov. – (Adnkronos) – A Riccione si nuota veloce con le batterie della seconda giornata dell'edizione 2023 degli Assoluti Invernali Open Frecciarossa, che mettono in palio titoli, pass iridati per Doha e olimpici. Il biglietto per i Giochi di Parigi 2024 l'hanno già strappato martedì sera Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e Alberto Razzetti nei 200 misti, buttando giù il muro dell'1'57 per il record italiano di 1'56"21.

I 100 dorso rompono gli indugi del mercoledì. Comanda ovviamente il primatista del mondo (51"60) Thomas Ceccon che mette in acqua la solita fluidità, pur nuotando a velocità di crociera. Il 23enne di Schio, campione europeo e argento iridato – tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina – tocca in 54"84, con un passaggio controllato in 26"59 e un ritorno più disinvolto in 28"25; alle sue spalle c'è un gasato Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena), ieri primo nella doppia distanza con pass per i mondiali di Doha, in 54"94. Terzo è il giovane lariano Christian Bacico – tesserato per Como Nuoto Recoaro, allievo di Verika Scorza, bronzo ai Mondiali juniores e argento agli Europei juniores – in 54"96. In finale anche un sorprendente Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) quinto in 55"32 a quattro centesimi dal primato personale.

Nei 400 stile libero conferma l'ottimo stato di forma Matteo Ciampi che stampa il miglior crono, mettendo nel mirino il bis dopo il successo nei 200 stile libero. Il 27enne di Latina ma di casa a Livorno – tesserato per Esercito e Livorno Acquatics, allenato da Stefano Franceschi e argento europeo con la 4×200 sl – nuota in 3'52"31, cinque centesimi meglio di un buon Marco De Tullio (CC Aniene) che lo bracca in 3'52"36; alle loro spalle si rivede il primatista italiano (3'43"23) Gabriele Detti – tesserato per Esercito e In Sport Rane Rosse, allenato da Stefano Morini, bronzo iridato a Gwangju 2019 e olimpico a Rio 2016, oro europeo a Londra 2016 – in 3'52"55. Per il titolo, però, possono dire la loro anche due giovani dell'Italnuoto di Marco Menchinelli: Filippo Bertoni (CC Aniene) quinto in 3'53"04 e Alessandro Ragaini – tesserato per Sport Village, allievo di Andrea Cavalletti, argento ai mondiali jrs di Netanya – ottavo in 3'55"17 ma con margine.

Velocissime le batterie dei 100 rana che vedono davanti i big, pronti a dar spettacolo anche al pomeriggio per uno degli appuntamenti da "circoletto rosso" degli interi Assoluti. Tra i maschi guida un super Simone Cerasuolo che nuota il primato personale, con il solito atteggiamento gagliardo e sparagnino. Il 20enne emiliano – tesserato per Fiamme Oro ed Imolanuoto, preparato da Cesare Casella e argento a Roma 2022 nei 50 – chiude in 59"54 (27"69), che cancella il 59"71 siglato la scorsa primavera, precedendo il primatista italiano (58"26) Nicolò Martinenghi che risponde presente, come sempre, malgrado una condizione non al top. Il 24enne di Varese – tesserato per CC Aniene, allenato da Marco Pedoja, bronzo olimpico, vice campione iridato e oro europeo in carica – conclude in 1'00"04. Sbaraglia la concorrenza, tra le femmine, una strepitosa Benedetta Pilato che punta a prendersi tutto in serata: record italiano, pass iridato (limite 1'06"5) ed olimpico (tempo limite 1'06"0) e titolo. La 18enne tarantina – tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, allenata da settembre a Torino da Antonio Satta, oro a Roma 2022 ed iridato a Budapest 2022 – vola in 1'06"18, con un passaggio ai 50 in 31"10 sotto al primato italiano (1'05"67) di Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) terza in 1'07"96; tra le due si inserisce Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) in 1'07"78.

Tanti cambiamenti nella sua vita, dopo la laurea in Ingegneria conseguita negli Stati Uniti, e adesso la voglia di tornare a ruggire tra le corsie. I 100 farfalla restituiscono un Federico Burdisso in grande spolvero. Il 22enne pavese – tesserato Esercito ed Aurelia Nuoto, preparato al Cento Federale di Ostia da Fabrizio Antonelli – comanda il gruppo in 52"02, dimostrando grande presa in acqua, unita alla solita potenza.

Spumeggianti, in chiusura di mattinata, anche i 50 stile libero che propongono storie differenti. E' padrone Lorenzo Zazzeri – tesserato per Esercito e RN Florentia, preparato da Paolo Palchetti, settimo alle Olimpiadi – in 21"95; venticinque centesimi meglio di uno straordinario Luca Dotto (Carabinieri/Larus Nuoto), trentatré anni e ancora la voglia di lottare e vender cara la pelle, secondo crono in 22"20. Si torna in acqua alle 17.30 con le finali.