Funchal, 3 dic. – (Adnkronos) – Podio bis per gli azzurri a Funchal. Dopo il successo di Domenico Acerenza sabato nei diecimila, la squadra conquista la medaglia d'argento con la staffetta 4×1500 mixed. L'ultima tappa dalla World Cup di nuoto in acque libere in Portogallo applaude di nuovo l'Italia. Ginevra Taddeucci, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza chiudono in un'ora 06'06"4, secondi soltanto agli australiani Johnson, Gubecka, Armstrong e Lee che li precedono di una bracciata e vincono in 1h06'05"4 e di gran lunga davanti ai francesi, terzi dopo 1h06'49"5. Squalificati gli ungheresi Fabian, Szimcsak, Betlehem e Rasovszky, che dopo 50 minuti erano al comando. Dodici squadre in gara, di cui due squalificate (anche la Repubblica Ceca). Nelle classifiche generali dei 10000 Domenico Acerenza è quinto e Gregorio Paltrinieri decimo con il francese Saha Velley (bronzo nella staffetta) primo; Ginevra Taddeucci è quarta, Giulia Gabbrielleschi ottava e Arianna Bridi decima con la statunitense Claire Weinstein prima.