Nuoto: Cerruti, 'questa medaglia è la soddisfazione più grande della mia carriera'

Roma, 12 ago. – (Adnkronos) – “Non so dire se è la soddisfazione più grande della mia carriera, forse sì. Certamente sono scesa per la prima volta in acqua sciolta, senza tensione e solo per dare il massimo. Non ho voluto neanche sentire il punteggio della greca per non farmi influenzare.

Ho deciso di cambiare atteggiamento, approccio ed è andata benissimo. Questa medaglia mi ripaga, e non poco, per la delusione dei mondiali di Budapest". Linda Cerruti commenta così la medaglia d'argento conquistata nel solo tecnico ai campionati europei di Roma nel nuoto artistico. "Abbiamo lavorato tantissimo in questo periodo, svegliandoci sempre alle sei del mattino per allenarci e migliorare tutte le routine -sottolinea la 28enne ligure-. Il tecnico è sempre stato il mio tallone d’Achille ma oggi sono stata pulita in tutta la routine.

Dedico questo argento a tutto lo staff, ai compagni di squadra e a tutte le persone che mi vogliono bene. Il mio europeo è ancora lungo, ma adesso lo vivrò con un peso in meno”.