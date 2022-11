Nuoto: Collegio Etico Fina sospende Paolo Barelli per due anni

Losanna, 8 nov. (Adnkronos) – Dopo aver precedentemente inflitto una sospensione provvisoria, il Collegio Etico indipendente della Fina ha sospeso oggi Paolo Barelli per un periodo di due anni. "Il panel etico della Fina ha indagato su molteplici deferimenti di presunti illeciti provenienti da casi separati contro il sig.

Barelli, presidente della Federazione italiana di nuoto (Fin), ex membro dell'Ufficio di presidenza della Fina ed ex presidente della Ligue Européenne de Natation (Len). Le accuse di illeciti oggetto di indagine da parte del Gruppo Etico Fina contro il Sig. Barelli includevano molteplici violazioni delle regole della Costituzione Fina e del Codice Etico Fina derivanti da: la sottoscrizione unilaterale di un addendum ad un contratto tra Len e Fin, che avvantaggerebbe quest'ultima tra 500.000 e 1.500.000 euro; la pretesa di spese per complessivi € 495.587,22 da parte del Comitato Olimpico Italiano, per conto della Fin, nonostante queste siano già state pagate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano.

Ciò è stato ritenuto dalla camera d'appello della Corte dei Conti italiana per aver cagionato un danno patrimoniale", si legge nella nota della Fina.

"A seguito di audizioni e di un'ampia considerazione delle accuse, il Panel Etico della Fina ha deciso all'unanimità di imporre sanzioni che vietano al Sig. Barelli di prendere parte ad attività legate all'acqua sotto l'egida della Fina o dei suoi membri. Il sig. Barelli è stato interdetto per un periodo di due anni a partire dal 14 settembre 2022, data della sospensione provvisoria precedentemente irrogata".