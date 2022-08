Nuoto: commenti sessisti alla sua foto, Cerruti 'schifata, specchio di società maschilista'

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – “Rimango basita nonché schifata dalle centinaia, probabilmente migliaia, di commenti fuori luogo, sessisti e volgari che lo accompagnano. Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizzano il mio corpo".

Così su Instagram la campionessa di nuoto artistico Linda Cerruti che nei giorni scorsi ha postato una sua foto in una posa acrobatica – tipica del suo sport – per celebrare gli 8 podi (6 argenti e 2 bronzi) conquistati agli Europei. A testa in giù, come se stesse eseguendo un esercizio di nuoto artistico. L’immagine ha provocato commenti sessisti e volgari, che hanno scatenato la reazione dell’azzurra.

"Un sedere e due gambe sono davvero quello che resta, l’argomento principale di cui parlare? Il minimo, nonché l’unica cosa che posso fare, è denunciare l’inopportunità di quei commenti, specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli -prosegue Cerruti-.

Ci tengo, allo stesso tempo, a ringraziare tutte le persone che hanno preso le distanze da questi commenti, mi hanno difesa e hanno apprezzato la foto per quello che è: l’immagine di un’atleta di nuoto artistico orgogliosa dei suoi risultati. E’ questa l’Italia che orgogliosamente rappresento portando la bandiera tricolore in giro per il mondo”.