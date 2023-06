Nuoto: Coppa Comen, il medagliere azzurro arriva a quota 20

Larissa, 17 giu. - (Adnkronos) - Quattro ori, altrettanti argenti e due bronzi per un medagliere che vola a venti dopo tre sessioni. Insomma lo show della giovane Italnuoto di Marco Menchinelli in Coppa Comen a Larissa, in Grecia, continua senza sosta. Sorrisi azzurri che si stampano fin da subito. ...

Larissa, 17 giu. – (Adnkronos) – Quattro ori, altrettanti argenti e due bronzi per un medagliere che vola a venti dopo tre sessioni. Insomma lo show della giovane Italnuoto di Marco Menchinelli in Coppa Comen a Larissa, in Grecia, continua senza sosta. Sorrisi azzurri che si stampano fin da subito. Fiamma Pontello e Ludovica Di Maria piazzano la doppietta da favola nei 50 stile libero, entrambe scendendo sotto il limite personale. La 14enne veneta – tesserata per Montebelluna Nuoto – nuota in 26''74 (prec. 26''80) ed unica a rompere il muro dei 27'' al mattino; la 15enne lombarda – tesserata Busto Nuoto – chiude in 27''02; nella prova maschile, vinta dal serbo Justin Cvetkov in 23''60, si prende l'argento Gianmarco Bove (Nuoto Valdinievole) in 23''88.

Vestono il tricolore anche i 100 rana che regalano tre italiani sul podio, nonché la seconda doppietta di giornata e altri tre primati personali strapazzati. Tra le femmine vittoria di Giorgia Fabiani (Pinguino Nuoto) in 1'11''17 (precedente 1'12''31), che precede una bravissima Caterina Caporaletti (Canottieri Tevere Remo) in 1'12''36 (prec. 1'12''77); il più veloce tra i boys 15-16 è Fabio Faggian (RN Florentia) in 1'04''96 che abbassa l'1'05''14 siglato lo scorso maggio a Firenze. Altro stile, altro dominio. Nei 100 farfalla si impone Nicola Furlani (Team Verona) in 56''02, con Gianmarco Bove, un'ora prima argento nei 50 sl, che sale sul gradino più basso del podio in 56''25; a dividere i due azzurri c'è il turco Arda Akkoyun in 56''18. Nei 100 farfalla femminili terza Ilaria Mazzanti in 1'03''56. Sono d'argento infine le due 4×200 stile libero. Gabriele Mealli (1'54''07), Davide Grossi (1'57''10), Gabriele Valente (1'54''22) e Francesco Ceolin (1'54''25) concludono in 7'39''74; Irene Libertucci (2'06''34), Aurora Salustri (2'09''62), Arianna Nezzo (2'09''23) e Sofia Fiumara (2'05''97) in 8'31''16.