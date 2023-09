Nuoto: Coppa Len, poker azzurro nella 10 km di Veles

Veles, 3 set. – (Adnkronos) – Dominio assoluto dell'Italfondo nella quinta tappa della Coppa Len di Veles, in Macedonia. Nella 10 chilometri maschile quattro azzurri nelle prime quattro posizioni. Vince allo sprint Pasquale Giordano. Il 19enne di campano – tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli e allenato da Pietro Bonanno – tocca in 1h56'15''78, beffando Mario Sanzullo – tesserato per Fiamme Oro e CC Napoli, seguito da Fabrizio Antonelli – secondo in 1h56'15''781 e Giuseppe Ilario (Fiamme Oro) terzo in 1h56'16''66. Quarto, per meno di due decimi, è Vincenzo Caso (Fiamme Oro) in 1h56'16''80. Nella prova femminile vittoria della magiara Bettina Fabian che allunga sul gruppo delle migliori dopo l'ultimo rifornimento e si impone in 2h07'21''45, precedendo la tedesca Lea Boy in 2h07'34''72 e Arianna Bridi. La 27enne trentina – tesserata per Esercito e Trento Nuoto, allieva di Antonelli – tocca in 2h07'36''365.